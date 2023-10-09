Недавние события в Израиле потрясли мир, но мало кто действительно понимает, почему ХАМАС совершил эту бессмысленную атаку, которая принесет новые страдания обычным палестинцам.

В минувшую субботу боевики палестинской группировки ХАМАС совершили беспрецедентное нападение на Израиль. На текущий момент известно по меньшей мере о 700 погибших израильтянах и гражданах третьих стран, более чем сотне похищенных заложников и более 2 тысяч раненых.

Из-за нападения, которое вполне справедливо называют крупнейшей атакой на Израиль за последние 50 лет, в стране объявлена мобилизация резервистов и введено военное положение. Гражданские власти и военное руководство Израиля уже пообещали уничтожить группировку ХАМАС, стоящую за нападением.

УНИАН собрал для вас основную информацию о том, что такое ХАМАС, что собой представляет Сектор Газа и какие у них взаимоотношения с Израилем.

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Что такое Сектор Газа?

Сектор Газа - это полуанклав, зажатый между территорией современного Государства Израиль, территорией Египта и Средиземным морем. Несмотря на скудную территорию длиной около 41 км и шириной 6-10 км (всего 360 квадратных километров), его население составляет около 2,3 миллиона человек. Для сравнения площадь Киева составляет 840 квадратных километров.

Номинально Сектор Газа является одной из двух основных частей так называемых палестинских территорий – тех остатков исторической Палестины, которые не вошли в состав современного Израиля и осталась под властью арабов-палестинцев. Вторая часть современной Палестины – это Западный берег реки Иордан, который отделен от Газы территорией собственно Израиля.

На территории Сектора Газа есть несколько отдельных поселений и городов, крупнейшим из которых является собственно город Газа. Израиль контролирует воздушное пространство над Сектором и его береговую линию. Кроме того, Израиль и Египет фактически контролируют, какие товары могут поступать в Сектор, не допуская поступления оружия. Однако оно все равно попадает в Сектор контрабандными маршрутами через Египет.

Примечательно, что именно Израиль поставляет в Сектор Газа электроэнергию, воду и значительное количество продовольствия и других гуманитарных товаров. Но в целом Сектор находится в фактической блокаде, что сказывается на его экономической ситуации: по оценкам около 60% взрослого населения здесь не имеют работы, около 80% населения Газы зависит от международной помощи, ежедневно получая продовольственную помощь.

Что такое ХАМАС

ХАМАС - одна из многих группировок палестинского движения Сопротивления, которая возникла относительно недавно – в 1987 году. Название "ХАМАС" является аббревиатурой от полного арабского названия "Харакат аль-мукавама аль-Исламия", что переводится как "Исламское движение сопротивления".

ХАМАС сочетает в себе черты чисто исламистской и национально-освободительной палестинской идеологии. То есть группировка с одной стороны провозглашает идеи шариата, но основной целью своей деятельности ХАМАС декларирует уничтожение государства Израиль как такового.

"Любого еврея можно считать военным поселенцем, и наш долг — убить его. Освобождение всей Палестины от моря до Иордана — наша стратегическая цель, и нет цели святее и важнее", – заявил в 1987 году основатель ХАМАСа шейх Ахмед Ясин.

Согласно идеологии ХАМАСа, любой "сионист" (то есть любой израильтянин независимо от принадлежности к армии Израиля) считается врагом, которого надо уничтожить.

Как ХАМАС взял под свой контроль Сектор Газа

Постепенно со временем ХАМАС набирал популярность среди палестинцев, для которых освобождение всей Палестины (то есть территории современного Израиля плюс Сектора Газа и Западного берега Иордана) стало национальной идеей.

Одной из причин популярности ХАМАСа среди палестинцев была созданная этой организацией система социальной помощи на палестинских территориях. Фактически ХАМАС сочетает в себе сразу несколько различных составляющих – идейно-политическую, военную, религиозно-просветительскую и социально-гуманитарную.

За пределами Палестины ХАМАС известен в первую очередь из-за деятельности его боевого крыла. За время своего существования организация устроила сотни терактов, главным образом взрывов террористов-смертников в местах скопления мирного населения и обстрелов израильской территории из минометов и ракетами. Из-за этого ХАМАС был объявлен террористической организацией рядом государств мира, в частности Евросоюзом, Израилем и США. Примечательно, что Россия не признает ХАМАС террористами, время от времени российские официальные лица проводят встречи с представителями этой группировки.

В 2005 году Израиль вывел свои силы из Сектора Газа в попытке дать палестинцам возможность сформировать собственное дееспособное правительство. В феврале 2006 года на палестинских территориях состоялись выборы, победу на которых одержало политическое крыло ХАМАСа. Из-за своей радикальной позиции в отношении Израиля ХАМАС не смог прийти к соглашению с более умеренным палестинским движением ФАТХ, которое пользовалось поддержкой США и Европы.

В результате непродолжительной Гражданской войны в Палестине ХАМАС потерял все свои позиции на Западном берегу Иордана, где власть взял на себя ФАТХ. Тогда же ХАМАС военным путем захватил власть в Секторе Газа, заявив о намерении создать там исламское государство. Тем самым, Палестина раскололась на две враждующие части – подконтрольный ХАМАСу и враждебный к Израилю Сектор Газа и подконтрольный ФАТХ и значительно более лояльный к Израилю Западный берег реки Иордан.

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