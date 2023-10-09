Атаки ХАМАСа на Израиль, начавшиеся в субботу утром, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы. Планирование началось еще в августе, детали уточняли на встречах, которые проходили раз в две недели.
Таким образом, иранские силы безопасности помогли спланировать неожиданное нападение ХАМАСа на Израиль в субботу и дали "зеленый свет" нападению на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.
Нападение на Израиль: реакция Ирана
Напомним, что президент Ирана Ибрагим Раиси поддержал нападение на Израиль, назвав это "восстанием против жестокости" и"законной самозащитой палестинской нации". В своем обращении Раиси призвал притянуть к ответственности "сионистский режим и его спонсоров".
Также иранские СМИ сообщали, что Раиси поздравлял главу бюро ХАМАС Исмаила Ханию со "смелой и победоносной операцией".
ТОП-генерал Ирана Мохаммад Хоссейн Багери похвалил ХАМАС за нанесение "сокрушительных ударов" по Израилю, а представитель Министерства иностранных дел страны призвал исламские страны поддержать права палестинского народа.