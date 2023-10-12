Соединенные Штаты Америки не ограничивают возможности использования Израилем американского вооружения.
Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин после встречи министров стран Североатлантического Альянса в Брюсселе, пишет The Times Of Israel. "Мы не ставили никаких условий по предоставлению этого оборудования", - сказал глава Пентагона.
По его словам, оружие будут использовать профессиональные военные, возглавляемые профессиональным руководством. "И мы надеемся и ожидаем, что они будут делать правильные вещи при ведении своей кампании", - добавил он.
Помощь Израилю от США: что известно
Власти Соединенных Штатов Америки встали на сторону Израиля, пообещав оказывать им поддержку в противостоянии ХАМАС.
На второй день после нападения боевиков президент Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он сказал ему, что Штаты уже направили дополнительную помощь для армии Израиля.
Глава Пентагона распорядился отправить в побережью страны самый большой в мире авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и американские эсминцы. Позже Байден сказал, что это было сигналом для Ирана: "...дали понять иранцам - будьте осторожны".
Вчера советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что они могут одновременно оказывать военную помощь и Украине, и Израилю.