Глава Минобороны говорит, что они ждут от ЦАХАЛа "правильных вещей".

Соединенные Штаты Америки не ограничивают возможности использования Израилем американского вооружения.

Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин после встречи министров стран Североатлантического Альянса в Брюсселе, пишет The Times Of Israel. "Мы не ставили никаких условий по предоставлению этого оборудования", - сказал глава Пентагона.

По его словам, оружие будут использовать профессиональные военные, возглавляемые профессиональным руководством. "И мы надеемся и ожидаем, что они будут делать правильные вещи при ведении своей кампании", - добавил он.

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Помощь Израилю от США: что известно

Власти Соединенных Штатов Америки встали на сторону Израиля, пообещав оказывать им поддержку в противостоянии ХАМАС.

На второй день после нападения боевиков президент Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он сказал ему, что Штаты уже направили дополнительную помощь для армии Израиля.

Глава Пентагона распорядился отправить в побережью страны самый большой в мире авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и американские эсминцы. Позже Байден сказал, что это было сигналом для Ирана: "...дали понять иранцам - будьте осторожны".

Вчера советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что они могут одновременно оказывать военную помощь и Украине, и Израилю.

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