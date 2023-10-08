Остин обещает передать Израилю вооружение и боеприпасы.

Соединенные Штаты Америки для демонстрации силы перебрасывают свои корабли и самолеты ближе к Израилю, пишет Politico.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье. также были приняты меры для усиления истребительных эскадрилий ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе.

По словам Остина, решение было принято в ответ на нападения ХАМАС на Израиль, это должно "укрепить позиции Министерства обороны в регионе для усиления региональных усилий по сдерживанию".

Видео дня

Глава Петагона пообещал, что они быстро обеспечат армию обороны Израиля дополнительным оборудованием и ресурсами, в том числе боеприпасами. Первое из этих вооружений отправят в воскресенье, оно должно прибыть в ближайшие дни.

Помощь США от Израиля: последние новости

Сегодня утром американский президент Джой Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого заявил, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля уже на пути к ним.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что о новой помощи объявят уже в скором времени. В заявлении президента говорится о том, что Израиль имеет полное право защищать себя.

Вас также могут заинтересовать новости: