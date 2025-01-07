Правительственный отчет очертил опасности, которые создает для Израиля имперская политика Эрдогана.

Израиль должен подготовиться к прямой конфронтации с Турцией, которая потенциально является более опасным врагом, чем Иран. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на отчет, подготовленный экспертами по заказу израильского правительства.

В отчете отмечается, что стремление Турции восстановить свое влияние на бывшие территории Османской империи могут привести к усилению напряженности с Израилем и даже к прямому конфликту. В частности, в отчете подчеркивается риск того, что Турция возьмет под свое влияние Сирию.

"Угроза со стороны Сирии может перерасти в нечто даже более опасное, чем иранская угроза", - говорится в отчете, предупреждая, что поддерживаемые Турцией силы могут действовать как посредники, подпитывая региональную нестабильность.

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В отчете также содержится предложение увеличить оборонный бюджет Израиля еще на 15 миллиардов шекелей (4 миллиарда долларов) в течение следующих пяти лет, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) была оснащена для борьбы с вызовами, которые создает Турция.

В отчете также содержатся другие рекомендации по укреплению обороноспособности Израиля:

приобретение дополнительных истребителей, самолетов-заправщиков, беспилотников и спутников для усиления возможностей Израиля наносить удары на большом расстоянии;

дальнейшее усиление системы противовоздушной обороны;

строительство укрепленного барьера безопасности вдоль долины реки Иордан, несмотря на потенциальные дипломатические проблемы с Королевством Иордания.

"Мы являемся свидетелями фундаментальных изменений на Ближнем Востоке. Иран долгое время был нашей самой большой угрозой, но на арену выходят новые силы, и мы должны быть готовы к неожиданностям. Этот отчет дает нам дорожную карту для обеспечения будущего Израиля", - заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Отношения Турции с Израилем

Как писал УНИАН, после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и начала израильского вторжения в сектор Газа в ответ, отношения Израиля с Турцией резко испортились. Они и без того были непростыми, однако в противостоянии ХАМАСа с Израилем президент Турции стал на откровенно проХАМАСовские позиции.

В частности Реджеп Эрдоган несколько раз обвинял Израиль в геноциде палестинцев и сравнивал израильское правительство с нацистами. При этом боевиков ХАМАС Эрдоган называет "борцами сопротивления".

В июле 2024 года Эрдоган даже допустил турецкое вторжение в Израиль.

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