Он посетил собрание "Партии справедливости и развития".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция способна осуществить вторжение в Израиль, если сделает определенные шаги.

На собрании "Партии справедливости и развития" в городе Ризе он заявил, что за эти годы страна трансформировалась, однако ее достижения в оборонной промышленности не должны никого вводить в заблуждение, пишет информагентство Anadolu.

По словам Эрдогана, если бы Турция была очень сильной, "Израиль не смог бы сделать то, что он сделал с Палестиной". "Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Нет ничего, что мы не можем сделать. Мы просто должны быть сильными, чтобы сделать эти шаги", - добавил турецкий лидер.

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Как известно, Стамбул обвиняет Израиль в геноциде палестинского народа. Страна прекратила активные торговые отношения с Израилем, а также выступила против сотрудничества НАТО с ним, пока не будет установлен мир.

В конце прошлого года Эрдоган сравнил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Гитлером, а страны Запада, поддерживающие Израиль, назвал соучастниками военных преступлений.

Также турецкий президент уверяет, что ХАМАС - это не террористическая, а освободительная организация, которая "борется за защиту своей земли".

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