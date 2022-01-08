По словам Осипенко, российские власти использовали ситуацию внутри Казахстана для возвращения его в "лоно СССР".

Дестабилизация ситуации в Казахстане позволила России усилить свое присутствие в этой стране - она имеет прямое отношение к протестам.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал эксперт-международник Руслан Осипенко.

США, считает он, уже не смогут ничем помочь Казахстану.

"Потому что фактически это была спецоперация россиян, которые использовали противостояние между элитами внутри Казахстана для того, чтобы вернуть Казахстан в лоно бывшего Советского Союза, о чем мечтал Путин перед тем как уйти с политической арены. Это была молниеносная операция. Это подтверждается тем, что фактически сейчас протесты будут свернуты, мы увидим это в ближайшее время, и Казахстан попадает в зону влияния РФ", - говорит Осипенко, поясняя, что Россия усиливает свои позиции перед переговорами с США.

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Эксперт также добавил, что свой урок из протестов в Казахстане должна вынести Украина.

"Я считаю, что все было сделано филигранно с точки зрения России. Они ждали этого запроса Токаева, действующего президента, чтобы фактически оккупировать Казахстан, ограничить его суверенитет. Для Украины это большой пример - как нам не нужно делать и вестись на эти спецоперации", - отметил Осипенко.

События в Казахстане он назвал сигналом для НАТО - Россия провела "безупречную в юридическом плане" операцию.

"Они заручились запросом действующего президента, что они хотели сделать и в Украине. Но им не удалось, потому что [в Украине] сформировалось гражданское общество, и уже общество действовало отдельно от руководства страны. То есть началось сопротивление. В Казахстане общество не успело организоваться. И мне кажется, что оно не будет сопротивляться по отдельности. Поэтому протест будет задавлен, а там появятся базы Российской Федерации", - резюмировал он.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

7 января в МВД страны заявили, что с начала протестов убиты 26 участников акций, 18 ранены, более 3 тысяч задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В столкновениях с протестующими по всей стране погибли 18 сотрудников полиции и нацгвардии, ранены – 748.