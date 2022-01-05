Один правительственный бизнес-джет вылетел в РФ, остальные - в страны Европы.

На фоне протестов по всему Казахстану из страны начали активно вылетать частные самолеты. За сутки из охваченного митингом государства было совершено около 10 бизнес-рейсов. Также известно о том, что правительственный джет вылетел в РФ.

Об этом сообщается в Telegram-каналах "Readovka" и "Ateo Breaking".

По информации информагенств, с усилением протестов в Казахстане из страны вылетело около 10 частных рейсов. Самолеты, по данным сервиса Flightradar, отправились из Астаны и Алматы в Европу.

"Элиты спасаются бегством... Очевидно, что будущее президента Токаева и клана Назарбаева совсем не очевидно. Скоро вылетать может быть уже поздно.", - указано в Telegram-канале "Readovka".

Читайте также"Может воспользоваться РФ": эксперт о последствиях протестов в КазахстанеПо информации "Ateo Breaking", еще один рейс из Казахстана осуществил вылет в Россию. О том, кто вошел состав пассажиров правительственного бизнес-джета, не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Казахстане протестующие захватили грузовик с военными, силовики сдаются.

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