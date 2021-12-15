Он был объявлен в международный розыск в сентябре 2019 года.

Из Германии в Украину экстрадировали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 6 млн грн. В сентябре 2019 года он был объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как отмечается в сообщении, подозреваемый систематически занимался завладением средствами потерпевших путем злоупотребления доверием.

Он разработал четкий план действий, которые формально имели характер хозяйственной деятельности. Эта деятельность заключалась в оформлении договоров поставки товаров, предоставлении долговых расписок, без намерения выполнять взятые на себя обязательства. При этом он не работал и не был зарегистрирован как ФЛП, то есть предпринимательской деятельностью не занимался.

В течение 2016-2018 годов ему удалось завладеть средствами пятерых потерпевших на сумму свыше 6 млн грн. Во время попытки завладения еще более 260 тыс. грн он был уличен правоохранителями.

Читайте такжеСуд избрал меру пресечения Юлию Цезарю, напавшему на синагогу в МариуполеВ сентябре 2019 года он был объявлен в международный розыск. А в январе 2021 года он был задержан на территории Германии.

По результатам экстрадиционной процедуры, Федеральное ведомство юстиции Федеративной Республики Германия удовлетворила запрос украинской стороны о его выдаче.

После приема экстрадированного на территории Украины, его передали сотрудникам правоохранительных органов для организации дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Турции умер молодой украинский моряк, который несколько недель провел в коме.

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Автор: Екатерина Гирнык