По словам украинского дипломата, доверие к России сейчас почти полностью уничтожено.

В Германии сомневаются, что новому правительству удастся реанимировать "нормандский формат".

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Zn.ua.

По его словам, в Берлине осознают, что дальнейшие переговоры будут более сложными на фоне того, что Россия начала откровенный шантаж и заняла позицию, что она якобы не сторона конфликта. Поэтому, отмечает Мельник, Москва не собирается возвращаться за стол переговоров.

"Мне кажется, что в Берлине все же есть сомнения в том, что новому правительству удастся этот формат действительно реанимировать. Речь идет именно о полной реанимации Норманди, о восстановлении любого доверия к России. Потому что доверие сейчас почти полностью уничтожено", - сказал дипломат.

Мельник отметил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель постоянно звонила президенту РФ Владимиру Путину, и если в начале она была склонна доверять его словам, то со временем глава Кремля перестал выполнять любые обещания и потерял доверие.

По мнению украинского дипломата, лакмусом для дальнейшего существования "нормандского формата" станет способность нового канцлера Олафа Шольца в начале работы созвать в Берлине нормандский саммит.

"Если же этого не произойдет, если и будет продолжаться имитация настоящего переговорного процесса, только формальное выполнение посреднических функций, то очень скоро станет понятно, что будет и с "Минском", и с Норманди, потому что эти два процесса невозможно отделить друг от друга", - считает Мельник.

Посол также напомнил, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии нет упоминания о нормандском формате.

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"На наши прямые вопросы, что же это значит, мы получили ответы, мол, Норманди - это само собой разумеющийся, формат, по которому, мол, существует консенсус трех партий, поэтому его и не упоминали", - сказал Мельник.

Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

В январе 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Украинская сторона акцентировала на вопросах безопасности и на усилении этой составляющей договоренностей.

Как ранее сообщал УНИАН, Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он указал, что хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам.

Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Автор: Александр Топчий