В Турции умер украинский моряк, который несколько недель провел в коме после того, как на грузовом судне якобы выпил средство для дезинфекции.
Об этом сообщает издание Milliyet.
Инцидент произошел 28 ноября на грузовом судне, которое находилось у берегов Самсуна. Украинец якобы сначала выпил водку, а потом средство для дезинфекции.
Читайте такжеВ Турции ищут родных умершей от сердечного приступа украинки: женщина была без документов (видео)Его госпитализировали в городскую больницу. Впоследствии моряк впал в кому. Попытки спасти мужчину, к сожалению, были напрасными. 12 декабря он скончался в реанимации.
Как отмечает издание, 26-летний украинец служил на судне, которое перевозило пшеницу в Турцию под флагом иностранного государства.
Как сообщал УНИАН, в Испании умерла украинка, которая сорвалась со скалы во время селфи.
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