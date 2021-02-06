16-летний кениец перелетел из Британии в Нидерланды в отсеке для колес.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Работники аэропорта голландского Маастрихта нашли живым 16-летнего кенийца, который пережил перелет в отсеке для колес грузового рейса из Лондона.Читайте такжеВ отсеке шасси самолета Air France обнаружили тело ребенка - СМИ
У парня диагностировали критическое переохлаждение и отправили в больницу на вертолете. Впрочем, сейчас его жизни уже ничего не угрожает.
Вероятнее всего, кенийца спасло то, что перелет длился всего час. И из–за этого самолет поднялся относительно невысоко - на 6 тысяч метров.
Что заставило парня путешествовать таким образом - выясняет полиция. Похожие перелеты - чрезвычайно опасны и преимущественно заканчиваются смертью.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Шри-Ланке самолет экстренно посадили из-за смерти двух пассажиров
- В Иране пассажирский самолет выкатился за полосу, пробил ограждение и остановился на шоссе (фото, видео)
- В Мадриде совершил аварийную посадку лайнер с поломанными шасси и двигателем (фото, видео)
- Во Франции гигантский самолет порезали на сувениры
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram