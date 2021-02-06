У парня диагностировали критическое переохлаждение и отправили в больницу на вертолете.

16-летний кениец перелетел из Британии в Нидерланды в отсеке для колес.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Работники аэропорта голландского Маастрихта нашли живым 16-летнего кенийца, который пережил перелет в отсеке для колес грузового рейса из Лондона.Читайте такжеВ отсеке шасси самолета Air France обнаружили тело ребенка - СМИ

У парня диагностировали критическое переохлаждение и отправили в больницу на вертолете. Впрочем, сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Вероятнее всего, кенийца спасло то, что перелет длился всего час. И из–за этого самолет поднялся относительно невысоко - на 6 тысяч метров.

Что заставило парня путешествовать таким образом - выясняет полиция. Похожие перелеты - чрезвычайно опасны и преимущественно заканчиваются смертью.

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Автор: УНИАН