Итальянцы после двухмесячного карантина массово хлынули на улицы (фото, видео)

На видео много людей гуляют по улицам, преимущественно без масок и почти не соблюдая дистанции.

В последние выходные итальянцы массово вышли отдыхать на улицы своих городов, несмотря на угрозу вируса.

На видео, снятых репортерами, можно видеть на улицах и площадях сотни людей, преимущественно молодежи. Многие из них – без масок, кое-где придерживаться дистанции непросто, сообщает Corriere.

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Ситуация вызвала беспокойство мэров городов, которые опасаются, что такое количество людей на улицах приведет к повторной вспышке.

"Конечно, я не хочу говорить о каких-то закрытиях, чтобы защитить тех, кто работает, но совершенно очевидно, что эти выходные не были нормальными, и мы не можем допустить повторения такой ситуации", - заявил мэр Милана Джузеппе Сала.

"Вчера я говорил со своими коллегами из крупных городов. Мы (мэры) чувствуем себя озадаченно, потому что с имеющимися силами полиции не можем нормально контролировать собрания, поэтому мы взываем к вашему здравому смыслу", - подчеркнул он.

Джузеппе Сала рассказал, что встретится с префектами для поиска конструктивного решения.

Еще в середине прошлой недели премьер-министр Италии Джузеппе Конте выражал обеспокоенность тем, что жители страны вернулись к обычной ночной жизни, игнорируя рекомендации относительно дистанцирования и гигиены.

Как сообщал ранее УНИАН, за прошедшие сутки в Ломбардии, которая считалась эпицентром эпидемии в стране, не зафиксировали ни одной смерти за сутки впервые с февраля.

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