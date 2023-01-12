На сегодняшний день отсутствуют документы, подтверждающие законность нахождения российской делегации в составе ООН.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, почему членство России в Совбезе ООН как постоянного члена с правом вето является незаконным.

"Юридически такая страна как Российская Федерация никогда не приобретала статус члена ООН в соответствии с действующим Уставом, процедурными правилами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Коваленко, на сегодняшний день в Секретариате и Генеральной Ассамблее ООН отсутствуют документы, подтверждающие законность нахождения российской делегации в составе ООН.

Видео дня

"Единственный документ – это письмо, подписанное Ельциным от 24.12.1991 в адрес Генсека ООН. В письме Ельцин просил вместо названия "Союз Советских Социалистических Республик" использовать наименование "Российская Федерация", хотя формальное переименование СССР в российскую федерацию произошло только 25.12.1991 года, что юридически уже создает казусный прецедент", – продолжил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что "процесс выдворения России из ООН идет полным ходом и если этого удастся добиться, то это будет значимая победа в истории организации, уже как три десятилетия приютившей у себя морального нищеброда".

Исключение России из Совбеза ООН

В конце декабря 2022 года Украина инициировала процесс исключения России из Совета Безопасност ООН и в целом из Организации Объединенных Наций. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия - это узурпатор места Советского Союза в Совете Безопасности ООН.

В МИД отметили, что Российская Федерация злоупотребляет правом вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, что может привести к разрушению всей системы ООН.

При этом вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер заявила, что большинство государств не поддерживают предложение Украины об исключении РФ из Совете Безопасности ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: