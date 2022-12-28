Если бы дошло до голосования по этому вопросу, РФ заблокировала бы процесс, считает замминистра иностранных дел Эстонии.

Большинство государств не поддерживают предложение Украины об исключении РФ из Совете Безопасности ООН.

Они не разделяют подход Киева, согласно которому Россия неправомерно вошла в ООН и заняла место в Совбезе, и потому должна покинуть организацию, заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер в комментарии эстонскому общественному вещателю ERR.

"Эстония один из лидеров и наиболее активных сторонников Украины по темам, которые как раз касаются изолирования России в различных организациях, отодвигания России от принятия решений в мире, привлечения ее к ответственности за преступления. Это направление очень хорошее и правильное. Разговоры об ООН попадают в ту же категорию, но в данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", – сказал Вольмер.

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По словам Вольмера, рассмотрение вопроса об исключении РФ из Совета Безопасности ООН "было бы возможно в случае, если бы очень большое число государство думало так же, как Украина, что Россия после распада Советского Союза получила этот статус каким-то образом вне процедуры, незаконно, и это следует как-то пересмотреть".

"Но государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, по сути, нет", – констатировал эстонский дипломат.

Он также прогнозирует, что исключение РФ "не выглядит очень реализуемой вещью". Вольмер прогнозирует, что если бы дошло до голосования по этому вопросу, Россия заблокировала бы процесс.

В связи с этим, по мнению дипломата, следует сосредоточиться на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно изолировать,

"России скорее следует препятствовать там, где это на самом деле осуществимо, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире", – добавил он.

Исключение России из ООН и Совбеза ООН - предложение Украины

Накануне стало известно, что Украина инициировала процесс исключения РФ как из Совета Безопасности ООН, так и в целом из организации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что пребывание страны-агрессора в ООН является нелегитимным, поскольку Россия просто заняла место Советского Союза в организации и Совбезе ООН в обход процедуры.

Как известно, будучи одним из постоянных членов Совета безопасности ООН РФ имеет возможность блокировать принятие любых решений. Украина и партнеры неоднократно подчеркивали, что Москва злоупотребляет этой площадкой, используя ее для продвижения пропаганды.

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