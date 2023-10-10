Иран уже давно поддерживает ХАМАС и другие террористические сети по всему региону, отметил Кирби.

В США прокомментировали нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль. Хотя прямых доказательств участия Ирана в атаке у американских спецслужб нет, очевидно, что он здесь замешан.

Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире MSNBC. По его словам, следует принять во внимание поддержку, которую Иран на протяжении многих лет оказывал ХАМАСу.

"Иран уже давно поддерживает ХАМАС и другие террористические сети по всему региону ресурсами, возможностями, тренировками. В этом отношении очевидно, что Иран здесь замешан. Но с точки зрения конкретных доказательств такого рода атак, у нас нет ничего", – отметил он.

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Нападение ХАМАС на Израиль

Как известно, ранним утром в субботу, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Со стороны сектора Газа в направлении израильских городов выпустили тысячи ракет. Боевики прорвались на территорию страны как по земле, так и с воздуха, начав убивать мирное население и солдат в приграничных с Газой населенных пунктах.

В то время неподалеку от сектора Газа – в кибуце Реим – проходил музыкальный фестиваль. ХАМАС убил там десятки людей – в Израиле заявили, что обнаружили на месте свыше 200 тел, еще десятки людей были убиты в попытках спастись прямо на дорогах.

Всего, по официальным данным, погибли около 900 человек, свыше 2 тысяч ранены, из них сотни в тяжелом состоянии и более 20 – в критическом. Известно, что среди погибших двое украинок. Проверяется информация о возможной гибели трех украинцев в Израиле и самом секторе Газа.

В ответ на атаки боевиков израильские войска наносят удары по сектору Газа. В то же время Израиль был обстрелян со стороны Ливана – ЦАХАЛ также нанес ответный удар.

В Израиле призвали уже 300 тысяч резервистов. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что страна вступает в долгую и тяжелую войну.

9 октября Армия обороны Израиля объявила, что восстановила контроль над всеми городами, которые находятся на границе с сектором Газа. При этом главный представитель армии контр-адмирал Даниэль Хагари отметил, что на территории страны все еще могут находиться боевики.

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