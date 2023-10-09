Их представитель сказал, что они "достигли своих целей".

ХАМАС открыт для обсуждения возможного перемирия с Израилем, поскольку "достиг своих целей".

Об этом заявил высокопоставленный чиновник ХАМАСа Мусса Абу Марзук в разговоре с Aljazeera. На вопрос, готова ли группировка обсуждать возможное перемирие, он сказал, что она открыта к "чему-то подобному" и "всем политическим диалогам".

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Он также сказал, что ХАМАС захватил "десятки" граждан Израиля с двойным гражданством, в том числе с российским и китайским.

Переговоры между Израилем и ХАМАСом: что известно

Как известно, 7 октября террористы совершили нападение на Израиль, выпустив по территории страны большое количество ракет. Они убивали военных и мирных людей, а также захватывали военную технику.

Израильские власти объявили, что в стране началась война, и бросили силы на то, чтобы изгнать силы ХАМАС со своей территории. Они пообещали ответить на атаку и уничтожить террористов.

В ЦАХАЛе назвали произошедшее самой ужасной резней в истории Израиля. Представитель страны в ООН сказал, что никаких переговоров больше не будут проводить.

Право Израиля на защиту поддержал ряд стран, среди которых Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. В то же время Совбез ООН не нашел совместного решения.

Обстрелы Израиля и Газы продолжаются, последняя находится в состоянии полной блокады. В ответ террористы пообещали казнить мирных заложников.

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