Госсекретарь сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения.

Иран может присылать в Россию дополнительные дроны-камикадзе, чтобы помочь ее войскам, которым не хватает техники, наносить удары по целям в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Bloomberg.

"Мы считаем, что Россия получила десятки этих БПЛА из Ирана, и, возможно, в разработке есть еще больше", - сказал Блинкен.

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Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и усилением способности Украины отражать нападения.

"Мы препятствуем незаконной торговле оружием, включая БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и сдержать. Мы продолжаем укреплять защиту наших партнеров, в том числе в Украине, против использования БПЛА или любых других систем вооружения, которыми может заниматься Иран", - сказал Блинкен.

Продажа Ираном дронов-камикадзе России

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Россия закупила у Ирана крупную партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. Иран продал РФ, по разным оценкам, ориентировочно от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

В свою очередь в России отрицают, что ее армия применяет иранские БПЛА во время атак на украинские объекты, а в Иране заявили, что не продавали РФ беспилотники. Также в Тегеране заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Также МИД Украины по поручению президента решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Тем временем Верховная Рада приняла заявление об осуждении содействия Ираном вооруженной агрессии против Украины. Парламент призвал Иран немедленно прекратить поставки оружия в Россию, а мировое сообщество - безотлагательно принять все возможные меры для прекращения таких поставок.

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны Украины уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136, которые российские войска запускали по территории Украины.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. Вместе с тем министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет системы вооружения, однако предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах.

17 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе российская армия имела 300 иранских дронов-камикадзе, в целом контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких беспилотников.

20 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции против трех иранских граждан и одной компании за поставку дронов в Российскую Федерацию.

В тот же день представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США продолжат принимать меры с целью препятствования Ирану экспортировать в Россию боевые беспилотники. Также он добавил, что распространение Ираном БПЛА является угрозой, выходящей далеко за пределы Украины.

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