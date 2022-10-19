Верховная Рада приняла заявление об осуждении содействия Ираном вооруженной агрессии против Украины.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, "за" принятие соответствующего постановления №8133 проголосовали 303 народных избранника.
"Рада приняла заявление об осуждении содействия Исламской Республикой Иран вооруженной агрессии против Украины... Не расторжение дипотношений, а лишь осуждение", - отметил он.
В частности, в этом заявлении ВР отмечает, что решения Ирана по поставкам оружия в РФ возлагают на Иран ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины.
Также в парламенте отметили, что поставка Ираном вооружения в РФ подрывает двусторонние отношения между Украиной и Ираном и является несовместимой с резолюцией Совбеза ООН №2231 (2015).
"Рада призывает Иран немедленно прекратить поставки в государство-агрессор - РФ любых вооружений. Призывает мировое сообщество безотлагательно принять все возможные меры с целью прекращения поставок Ираном вооружений в РФ, а в случае отказа Ирана от прекращения таких поставок - ввести действенные санкции", - написал нардеп.
Кроме того, в заявлении депутаты призывают правительства и парламенты иностранных государств способствовать существенному укреплению обороноспособности Украины, в частности безотлагательно усилить возможности Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.
Как Иран помогает РФ в войне против Украины
Иран передал России дроны-камикадзе, которые оккупанты начали немедленно применять, атакуя украинские города. Сначала оккупанты применяли их на юге Украины, а 17 октября ударили ими по Киеву, в результате чего погибли 5 человек.
Кроме этого, двое высокопоставленных иранских чиновников и двое иранских дипломатов сообщили агентству "Рейтер", что Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" в дополнение к большему количеству беспилотников.
17 октября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе собирают доказательства и готовы отреагировать на применение иранских дронов в войне РФ против Украины.
В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе у России было 300 иранских дронов-камикадзе, а общий контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких единиц.
18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова предоставить странам-членам ЕС "мешок доказательств" о передаче Ираном России дронов-камикадзе. Глава МИД также предложил президенту Украины разорвать дипломатические отношения с Ираном.