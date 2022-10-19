Парламент призвал Иран немедленно прекратить поставки оружия в Россию, а мировое сообщество - безотлагательно принять все возможные меры для прекращения таких поставок.

Верховная Рада приняла заявление об осуждении содействия Ираном вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, "за" принятие соответствующего постановления №8133 проголосовали 303 народных избранника.

"Рада приняла заявление об осуждении содействия Исламской Республикой Иран вооруженной агрессии против Украины... Не расторжение дипотношений, а лишь осуждение", - отметил он.

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В частности, в этом заявлении ВР отмечает, что решения Ирана по поставкам оружия в РФ возлагают на Иран ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины.

Также в парламенте отметили, что поставка Ираном вооружения в РФ подрывает двусторонние отношения между Украиной и Ираном и является несовместимой с резолюцией Совбеза ООН №2231 (2015).

"Рада призывает Иран немедленно прекратить поставки в государство-агрессор - РФ любых вооружений. Призывает мировое сообщество безотлагательно принять все возможные меры с целью прекращения поставок Ираном вооружений в РФ, а в случае отказа Ирана от прекращения таких поставок - ввести действенные санкции", - написал нардеп.

Кроме того, в заявлении депутаты призывают правительства и парламенты иностранных государств способствовать существенному укреплению обороноспособности Украины, в частности безотлагательно усилить возможности Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Как Иран помогает РФ в войне против Украины

Иран передал России дроны-камикадзе, которые оккупанты начали немедленно применять, атакуя украинские города. Сначала оккупанты применяли их на юге Украины, а 17 октября ударили ими по Киеву, в результате чего погибли 5 человек.

Кроме этого, двое высокопоставленных иранских чиновников и двое иранских дипломатов сообщили агентству "Рейтер", что Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" в дополнение к большему количеству беспилотников.

17 октября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе собирают доказательства и готовы отреагировать на применение иранских дронов в войне РФ против Украины.

В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе у России было 300 иранских дронов-камикадзе, а общий контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких единиц.

18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова предоставить странам-членам ЕС "мешок доказательств" о передаче Ираном России дронов-камикадзе. Глава МИД также предложил президенту Украины разорвать дипломатические отношения с Ираном.

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