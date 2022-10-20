Санкции в отношении Ирана введены в рекордно короткий срок, они вступают в силу сегодня.

Совет Европейского союза утвердил введение санкций против Ирана за поставку дронов-камикадзе России для ударов по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице председательства Чехии в Совете Европейского Союза в Twitter.

Отмечается, что санкции в отношении Ирана введены в рекордно короткий срок.

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"После 3 дней обсуждений послы ЕС согласовали меры против компаний-поставщиков иранских беспилотников, которые ударили по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в Официальном журнале ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны ЕС заморозят активы трех физических лиц и одного юридического лица, которые ответственны за поставки беспилотников.

"ЕС также готов расширить санкции еще на 4 иранские организации, которые уже фигурировали в предварительном санкционном списке", - добавили в представительстве Чехии.

Напомним, накануне Bloomberg писал, что санкции затронут компанию Shahed Aviation Industries, отвечающую за проектирование и разработку серии иранских БПЛА Shahed.

Также ожидалось, что под санкции попадут три иранских генерала, которые непосредственно участвуют в программе Ирана по БПЛА и его сотрудничеству с Россией.

Продажа Ираном дронов-камикадзе России

Иран продал РФ по разным оценкам от около 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

Иран неоднократно отрицал экспорт любого оружия для использования в войне в Украине, а Россия отрицает, что ее армия использует иранские беспилотники для нападения на Украину. Также в Тегеране заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Также МИД Украины по поручению президента решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Тем временем, Верховная Рада приняла заявление об осуждении содействия Ираном вооруженной агрессии против Украины. Парламент призвал Иран немедленно прекратить поставки оружия в Россию, а мировое сообщество - безотлагательно принять все возможные меры для прекращения таких поставок.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил, что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136. "Мы видим, что Иран предоставляет БПЛА, а также может предоставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продаже этого оборудования", - сказал Ганц.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. Вместе с тем Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет предоставлять системы вооружения, однако предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах.

Резолюция Совбеза ООН по Ирану

На этой неделе Украина пригласила экспертов ООН для проверки некоторых сбитых беспилотников. Из-за этого Россия начала шантажировать ООН пересмотром сотрудничества с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. А посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что приглашение Украиной экспертов ООН "не имеет никаких правовых оснований" и призвал Гутерриша "предотвратить какое-либо злоупотребление" резолюцией 2231 и официальными лицами ООН по вопросам, связанным с войной в Украине.

Генсек ООН Антониу Гутерриш дважды в год отчитывается перед Советом Безопасности ООН – традиционно в июне и декабре – о выполнении резолюции №2231 от 2015 года. Ситуация по дронам-камикадзе в Украине, вероятно, будет включена в этот отчет.

Согласно резолюции 2231 СБ ООН, эмбарго на обычные вооружения по Ирану действовало до октября 2020 года. Несмотря на усилия США под руководством бывшего президента Дональда Трампа по продлению эмбарго на поставку оружия, Совет Безопасности ООН отклонил это предложение, которое позволит Ирану возобновить экспорт оружия.

Однако Украина и США утверждают, что резолюция по-прежнему включает ограничения на ракеты и связанные с ними технологии, которые действуют до октября 2023 года и могут охватывать экспорт и покупку передовых военных систем, таких как дроны.

В письме постпреда Украины в ООН говорится, что "беспилотники Mohajer и Shahed соответствуют параметрам", предусмотренным резолюцией 2231, "поскольку их дальность действия равна или превышает 300 км".

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