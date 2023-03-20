Петр Павел заявил, что если интерес США к Украине угаснет, то же самое произойдет и во многих европейских странах.

В следующем году интерес США, а следом и Европы, к Украине может снизиться из-за президентских выборов в Америке.

Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью Rzeczpospolita. По его словам, в связи с выборами внимание общества и политиков в США будет сосредоточено на внутренних вопросах, а во внешней политике основной темой станут американо-китайские отношения.

"Мы должны быть реалистами, признать, что в следующем году в США пройдут выборы. После предыдущих избирательных кампаний в США видно, что общество и политики во время них больше сосредоточены на внутренних делах. Даже если в предстоящей кампании и будет важна глобальная тематика, она будет касаться не Европы, а американо-китайских отношений. В следующем году интерес Америки к Украине и уровень помощи может снизиться", - сказал президент Чехии.

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Павел добавил, что если интерес США к Украине угаснет, то же самое произойдет и во многих европейских странах.

Чешский президент также отметил, что Украине нужно помогать в достижении поставленных ею целей, в том числе оружием, но у всего есть свои пределы.

"Мы должны сделать все от нас зависимое, чтобы поддержать Украину в достижении ее целей. Если цель состоит в том, чтобы освободить всю территорию, это было бы отличным результатом войны... Давайте дадим им все, что им нужно. Хотя, конечно, есть пределы. Со стороны Украины тоже есть ограничения, потому что, например, человеческий ресурс не бесконечен. Западная помощь также имеет пределы", - сказал Павел уточнив, что имеет ввиду поддержку политиков и общественности.

Говоря о возможности отказа нашей страной от части своей территории Петр Павел подчеркнул, что такие решения может принимать только Украина без какого-либо давления со стороны.

"Я бы никогда не стал призывать Украину отказаться от части своей территории, пойти на какие-то уступки. Если украинцы когда-нибудь решатся на это, то это будет только их решение. Мы не должны толкать Киев ни в каком направлении - ни идти на уступки, ни сражаться до последнего. Мы можем максимально поддерживать украинцев, но не можем давать им планы на будущее. Мы можем только оказать им свою помощь", - сказал президент Чехии.

Поддержка Украины в войне с РФ

Как сообщал УНИАН, ранее глава Института изучения войны (ISW) Джек Кин заявил, что если США откажутся от дальнейшей поддержки Украины в войне против РФ, они потеряют статус мирового лидера. Это повлечет дальнейший "разнос" мировой системы безопасности.

Ранее генерал Майк Минихан, глава Командования воздушной мобильности США, заявил, что США и Китай могут начать войну в 2025 году из-за Тайваня. По его словам, президентские выборы 2024 года в США создадут "рассеянную Америку", что принесет пользу главе Китая.

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