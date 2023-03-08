Он отметил, что история доказывает, что слабость перед лицом агрессии приводит к еще большей агрессии.

Если США откажутся от дальнейшей поддержки Украины в войне против РФ, они потеряют статус мирового лидера.

Об этом в интервью The Washington Post заявил генерал США в отставке и глава Института изучения войны (ISW) Джек Кин. Он отметил, что, если лидер Китая Си Цзиньпин "увидит, что США умывают руки и, что НАТО, который сначала приложил усилия к поддержке Украины, покажет их отсутствие и также отойдет от дел, это подтвердит то, что он говорил последнее десятилетие, что США – слабеющая держава, и он полностью заменит ее в качестве мирового лидера".

А это, как отметил Кин, повлечет дальнейший "разнос" мировой системы безопасности.

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При этом глава ISW выразил прияное удивление, что Евросоюз "сказал, что это будет красной чертой", если Китай начнет поддерживать РФ поставками оружия. Он предположил, что действия по противостоянию Китаю "значительно сблизят США и Европу".

Он обратился к политическим лидерам, которые хотят перестать поддерживать Украину и заявил, что результатом такого поступка станет "победа России/Китая, большая война в Европе и на Тихом океане с войсками США, Иран станет более агрессивным со своими марионетками". "История доказывает, что слабость перед лицом агрессии приводит к еще большей агрессии", – подытожил Кин.

Угрозы со стороны Китая

5 марта канцлер Германии Олаф Шольц и презиент США Джо Байден обсуждали Китай. Тогда немецкий канцлер выразил обеспокоенность, что Китай может поставлять летальное оружие РФ. Однако власти США заверили, что четко предупредили Китай о последствиях в случаетаких действий.

А 7 марта глава Китая Си Цзиньпин впервые публично резкой раскритиковал США. Он обвинил Вашингтон в организации "кампании по подавлению Китая".

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