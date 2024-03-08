Известно, что в рамках этой схемы в Россию отправлено около 35 человек.

В Индии раскрыли крупную сеть торговли людьми, которая заманивала молодых индусов в Россию, обещая работу, чтобы заставить их участвовать в войне в Украине.

Как пишет Reuters, Центральное бюро расследований Индии (CBI) сообщило, что торговцы людьми, которые действовали в нескольких индийских штатах, нацеливались на людей, которые использовали платформы социальных сетей и через местных агентов. Некоторым из мужчин также предлагали поступление в "сомнительные частные университеты" в России вместе с "бесплатным продлением визы со скидкой", чтобы привлечь их туда.

"Граждане Индии, которые стали жертвами торговли людьми, были обучены выполнять боевые обязанности и были размещены на передовых базах в российско-украинской зоне войны вопреки их желанию", - заявили в CBI, добавив, что некоторые из жертв также получили "тяжелые ранения" в зоне боевых действий.

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Сейчас в рамках этой схемы в Россию отправлено около 35 человек. При этом по меньшей мере двое мужчин, которые поехали в Россию, надеясь работать "помощниками" в армии, погибли во время войны на фронте, сообщили их семьи. Посольство Индии в России подтвердило одну из этих смертей.

Индийцев заманили в Россию для участия в войне в Украине

Сообщалось, что Индия пытается вернуть около 20 своих граждан, которые оказались в составе российской армии на линии фронта в Украине. Их семьи заявили, что мужчин заманили на войну под ложным предлогом.

Ранее представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал призвал российские власти "досрочно освободить" индийцев, которые работали вспомогательным персоналом в российской армии.

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