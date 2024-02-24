По оценкам, Россия смогла завербовать в армию до 100 граждан Индии.

Индия обратилась к российским властям с просьбой о "досрочном увольнении" индийцев, которые работали вспомогательным персоналом в российской армии. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал, пишет The Hindu.

Издание утверждает, что это заявление стало реакцией на сообщение о том, что по крайней мере трое граждан Индии, которых Россия наняла в качестве помощников в сфере безопасности, были вынуждены воевать вместе с российскими солдатами против Украины. В целом известно об около 100 индийцах, которые были наняты российской армией за последний год.

"Нам известно, что несколько граждан Индии записались на службу поддержки в российскую армию. Посольство Индии регулярно рассматривало этот вопрос с соответствующими российскими органами для их скорейшего освобождения. Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", - сказал представитель МИД Джайсвал.

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Издание отмечает, что несколько индийцев добровольно присоединились к Интернациональному легиону ВСУ, но об участии индийцев в боевых действиях на российской стороне до сих пор не было известно.

Война в Украине: позиция Индии

Как писал УНИАН, Индия стала одним из двух главных торговых партнеров России после введения западных санкций против Москвы. В частности Индия в 10 раз увеличила закупки российской нефти, что существенно поддержало российскую экономику и позволило Кремлю финансировать войну против Украины.

Как и Китай, Индия отказалась вводить санкции против России и на словах очень переживает из-за страданий гражданских украинцев. Индия формально призывает Киев и Москву к переговорам, не требуя вывода захватнических войск из Украины.

На международной арене Индия публично призывает мир сосредоточиться на проблемах бедности и "отойти" от войны в Украине.

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