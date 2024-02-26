Сейчас рассматривают возможность приобретения индийских боеприпасов через посредников.

Берлин ведет тайные переговоры с Индией по закупке артиллерийских снарядов калибра 155-мм для нужд ВСУ. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на неназванные источники в немецком Минобороны.

Как пишет издание, в Индии может храниться несколько сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые можно было бы поставить Украине. В то же время Нью-Дели опасается открыто продавать их, поскольку не желает ухудшения отношений с Москвой.

Поэтому Германия рассматривает "посредническую" схему поставок боеприпасов. Более того, ее можно будет использовать в случае с другими странами, в частности арабскими, балканскими и африканскими.

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Украине не хватает снарядов

Вопрос "артиллерийского голода" становится все более актуальным на фоне сокращения украинских запасов и нерешительной политики Запада. Страны ЕС поставляют снаряды Украине, однако их количество не соответствует потребностям ВСУ.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, даже 170 тысяч снарядов от Евросоюза, о которых недавно заявил министр иностранных дел Кулеба, не смогут исправить ситуацию.

По его мнению, для того, чтобы достичь паритета с россиянами, Украине нужно 3,5-4 млн снарядов всех калибров в год. При этом обещанный миллион снарядов калибра 155 мм Европа сможет поставить Украине только до конца года.

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