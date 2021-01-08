Приближенные к Байдену источники сообщают, что процесс импичмента не поможет объединить страну.

В Конгрессе США представители Демократической партии намерены начать процесс импичмента президента Дональда Трампа, но его преемник Джо Байден не заинтересован в этом.

Как сообщает телеканал CBS News, в Палате представителей (нижней палате Конгресса) уже со следующей недели могут начать рассматривать статьи об импичменте против Трампа. В частности, как заявляют лидеры Демократической партии, это может произойти, если правительство или вице-президент Майк Пенс будут бездействовать для устранения Трампа с поста президента.

В то же время члены Демократической партии в пятницу проводят конференцию для обсуждения вопроса импичмента.

Трамп уже признал, что 20 января к власти придет новая администрация. «Мое внимание сейчас сосредоточено на обеспечении спокойной, упорядоченной и беспрепятственной передачи власти... Этот момент призывает к примирению и исцелению», - отметил Трамп.

Однако он выступил с таким заявлением после призывов спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера и одного представителя Республиканской партии в вице-президента Пенса применить 25-ю поправку к Конституции США с целью устранения Трампа от власти (в этой поправке сказано, что вице-президент начинает исполнять обязанности президента, если действующий президент будет отстранен от должности).

Что думают в Сенате об импичменте Трампа

Как сообщает телеканал CNN, спикер Пелоси и ее команда рассматривают вариант проведения быстрого процесса импичмента Трампа.

Устранение Трампа от власти потребует значительной поддержки со стороны обеих партий в Сенате, чтобы эта инициатива стала успешной. Однако пока демократы такой поддержки не имеют. Пелоси прямолинейно предупредила, что Палата представителей отправит Трампа в отставку за «подстрекательские действия» с целью поощрения беспорядков в здании Капитолия. В то же время начало процесса импичмента не означает, что Конгресс сможет устранить Трампа от власти.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл может не позволить провести процедуру импичмента, поскольку Байден 20 января станет президентом. В то же время осведомленные источники сообщают, что Байден не заинтересован в начале процесса импичмента, поскольку он предпочитает процесс перехода власти от администрации Трампа к его администрации. «Импичмент не поможет объединить страну», - сообщил источник, близкий к Байдену. «Это дело может быть решено в Конгрессе», - добавил собеседник. Также, как сообщают источники, Байден не намерен участвовать в возможном рассмотрении вопроса применения 25-й поправки к Конституции США.

Выборы в США: что нужно знать

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдена.

6 января во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента США. После выступления Трампа сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко