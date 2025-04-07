Скандальный миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети Х видеоролик, который объясняет насколько близкими географически являются США и Россия.
В видео в частности указывается некорректность обычного восприятия, что Россию и Америку разделяют Атлантический океан и Европа. Авторы обращают внимание, что две страны на самом деле являются близкими соседями в другом месте - там где Аляску и Чукотку разделяют лишь 86 км Берингова пролива.
Но в самом проливе есть два острова - Малый Диомед и Большой Диомед. Первый - принадлежит США, а второй - России. И между этими островами расстояние составляет менее 4 км. В то время как на российском острове присутствует лишь небольшой отряд пограничников, на американском острове проживают 82 гражданских лица в маленьком городке Диомид.
"Диомид - ближайший к России американский город, отделенный двумя милями воды. Суть в том, что зимой вода замерзает, образуя ледяной мост между странами, позволяя пересечь границу пешком", - отмечается в ролике.
Маск противоречит Трампу
Месседж Маска о географической близости России к США прямо противоречит нарративу, который пытается продвигать Дональд Трамп: о том, что российско-украинская война где-то далеко и не касается Америки.
Так, 19 февраля Трамп опубликовал в соцсети скандальный пост о "диктаторе"-Зеленском. Среди прочего тогда Трамп написал, что помогать Украине должна Европа, а не Америка, потому что "у нас есть большой, прекрасный Океан, который разделяет нас". Эту мысль он повторял и во время некоторых своих публичных выступлений.
Также мы рассказывали, что Илон Маск недоволен решением Трампа ввести высокие тарифы на весь импорт в США, поскольку это вредит компании Tesla. Не решаясь критиковать лично Трампа, Маск набросился на экономического советника Белого дома Питера Наварро, которого считают одним из главных идеологов таможенной войны.