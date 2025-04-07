Автомобильный бизнес Маска, который и так переживает сложные времена, теперь ощутит дополнительный удар из-за торговых барьеров.

Илон Маск вступил в спор с советником Дональда Трампа из-за введения высоких тарифов на импорт из Европы. Об этом сообщает New York Post.

Издание отмечает, что Маск является давним противником введения пошлин на международную торговлю. На днях он несколько раз повторил эту позицию публично.

"В идеале и Европа, и Соединенные Штаты должны, на мой взгляд, перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой", - сказал он.

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Также Маск набросился с оскорбительными комментариями на главного экономического советника Белого дома Питера Наварро, который активно нахваливает введенные Трампом пошлины на импорт из Европы.

"Степень доктора экономики в Гарварде - это плохо, а не хорошо. Это приводит к проблеме с эго/мозгами", - написал Маск на платформе Х, критикуя Наварро.

Отвечая на упреки миллиардера, советник Трампа отверг его критику торговых пошлин.

"Мы понимаем, что здесь происходит. Илон продает машины. Он просто защищает собственные интересы", - сказал Наварро.

Он отметил, что производство автомобилей Tesla зависит от длинной цепочки международных поставок различных деталей, из-за чего этот бизнес получит огромный удар от введенных Трампом пошлин. Хотя автомобили Tesla производятся на заводах в Техасе, "они получают много содержимого из Китая, Мексики, Японии, Тайваня и других стран", напомнил советник Трампа.

Проблемы автомобильного бизнеса Маска

Как писал УНИАН, в последнее время компания Tesla переживает не лучшие времена. По итогам прошлого года, бренд потерял мировое лидерство в сегменте электромобилей, уступив китайскому автомобильному гиганту BYD и по доходам, и по количеству проданных автомобилей.

Против компании играет как отсутствие новинок в ее модельной линейке, так и политическая активность самого Маска, которая вызвала сопротивление потребителей. Продажи Tesla в Европе катастрофически обвалились, а в самих США владельцы активно распродают свои машины на вторичном рынке, чтобы не иметь ничего общего с Маском.

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