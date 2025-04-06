Он призывает сказать ей "хватит".

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поддержал план президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа закончить войну России против Украины.

Как передает Il Messaggero, основатель компании "SpaceX" сказал, что не уважает "тех, кто поощряет войну". По его словам, прямо сейчас в этой войне много людей погибают "без всякого плана", что является жестоким, бесчеловечным и бессмысленным:

"Президент Трамп прав: пришло время остановить эту бойню. Нас должны беспокоить люди, которые гибнут в окопах в Украине и России: они вынуждены убивать друг друга, не зная, почему и как долго. Пришло время сказать "хватит".

Позиция Маска по войне в Украине

Как известно, позиция миллиардера претерпела значительные изменения с начала полномасштабной войны. Сначала Маск активно поддерживал Украину, предоставляя доступ к спутниковой связи Starlink для обеспечения связи на фронте, однако впоследствии его риторика стала противоречивой.

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В марте Маск заявил, что система Starlink является "костяком украинской армии" и что "весь украинский фронт рухнет", если он ее отключит.

Он также высказал мнение о необходимости немедленного прекращения боевых действий, утверждая, что "тысячи ребят умирают ни за что", а "украинская позиция слабеет с каждым днем".

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