По словам пресс-секретаря Белого дома, Маск останется на своей должности, пока не закончит работу.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла информацию издания Politico о том, что Илон Маск вскоре покинет пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

"Эта "сенсация" - мусор. И Илон Маск, и президент Трамп публично заявляли, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего только, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена", - подчеркнула Ливитт.

Напомним, что сегодня, 2 апреля, издание Politico, ссылаясь на собственные источники, писало о том, что президент США Дональд Трамп рассказал своему ближайшему окружению, что Илон Маск уйдет с государственной службы и будет заниматься собственным бизнесом. По словам журналистов, чиновники в Белом доме были разочарованы непредсказуемостью миллиардера.

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Также издание писало о том, что один из американских чиновников заявил журналистам, что Маск, вероятнее всего, останется неформальным советником Трампа после того, как покинет свой пост.

Илон Маск и DOGE - другие новости

Ранее Axios сообщало, что Илона Маска и работников Департамента эффективности правительства DOGE хотят проверять на наркотики. Конгрессвумен Мики Шеррил уже внесла соответствующую инициативу на рассмотрение. Она, по данным СМИ, будет касаться и других должностных лиц.

Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил о том департамент Маска DOGE прекратит работу. По словам американского лидера, генеральный директор Tesla и SpaceX доступен для него как специальный государственный служащий только в течение 130 дней.

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