По словам президента, Илон Маск вернется в свою компанию.

Департамент эффективности правительства США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, "в определенный момент" прекратит свою работу, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет CNN.

Трамп подчеркнул, что генеральный директор Tesla и SpaceX доступен для него как специальный государственный служащий только в течение 130 дней, а после этого он вернется в свою компанию.

"Я бы держал его столько, сколько могу. Он очень талантливый парень, знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он сделал хорошую работу. В какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию", - сказал президент США о Маске.

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Когда его спросили, будут ли работники DOGE продолжать работу после того, как Маск уйдет, Трамп объяснил, что руководители его федеральных агентств "многому научились", и некоторые захотят оставить сотрудников DOGE.

"Наступит момент, когда секретари смогут выполнять эту работу, знаете, как мы говорим, со скальпеля, и это то, чего мы хотим", - добавил президент США.

Департамент DOGE в США и Маск: важные новости

Как сообщал УНИАН, еще до своей победы на выборах президента Трамп объявил, что Маск получит должность в его администрации, а именно возглавит новосозданный Департамент эффективности государственного управления (DOGE). По замыслу он должен был выполнять работу "по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств".

В начале марта 2025 года Трамп ограничил полномочия Маска на фоне массовых сокращений госслужащих. Президент США заявлял, что глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Маск не имеет полномочий принимать единоличные решения по кадровой политике, а может давать рекомендации департаментам.

Также было сообщение о том, что Маска назначен временным государственным служащим с ограничением в 130 дней. Однако, отмечалось, глава Tesla и SpaceX может дольше задержаться на должности старшего советника главы Вашингтона и что дата окончания пребывания Маска в должности неизвестна, писали СМИ.

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