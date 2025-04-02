Илона Маска и работников DOGE хотят проверять на наркотики, - Axios

Демократка в Палате представителей Мики Шеррил внесла на рассмотрение законопроект, который заставит Илона Маска и других сотрудников DOGE проходить тестирование на наркотики, сообщает Axios.
Накануне Шеррил процитировала отчет Wall Street Journal от 2024 года, в котором утверждается, что Маск употреблял наркотики, в частности ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин. Зато адвокат Маска тогда уверял, что миллиардер "регулярно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и никогда не проваливал тест".
Законопроект требует, чтобы специальные государственные служащие проходили тест на наркотики перед началом работы и участвовали в программе случайного тестирования на наркотики. В случае положительного теста предусмотрено отстранение от федеральной службы минимум на год.
Комментируя эту инициативу, Шеррил отметила, что сейчас "как никогда важно защитить американский народ от безрассудной некомпетентности администрации Трампа и пренебрежения к национальной безопасности".
Илон Маск в центре наркоскандалов
Илон Маск неоднократно оказывался в центре внимания из-за своего отношения к наркотикам. Хотя он не имеет репутации заядлого наркомана, были несколько громких моментов, когда тема наркотических веществ связывалась с его именем.
1. Каннабис в подкасте Джо Рогана
Самый известный инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда Маск во время интервью в подкасте Джо Рогана покурил косяк с марихуаной. Это вызвало бурную реакцию - акции Tesla упали, а NASA даже начало проверку культуры безопасности на предприятии SpaceX.
2. Микродозировка LSD и других психоделиков
Некоторые сообщения, в частности от журналиста Уолтера Айзексона (автора биографии Маска), намекали, что Илон экспериментировал с психоделиками, такими как ЛСД и кетамин. Маск открыто поддерживает использование психоделиков в медицинских целях.
3. Употребление кетамина
В 2023 году стало известно, что Маск использует кетамин в малых дозах для борьбы с депрессией. Это подтверждали как его биограф, так и некоторые близкие знакомые. Маск также неоднократно заявлял в Twitter (X), что считает кетамин лучшей альтернативой традиционным антидепрессантам.
4. Обвинения в употреблении наркотиков от бывших сотрудников
Некоторые бывшие сотрудники Tesla и SpaceX анонимно заявляли, что Маск мог быть под воздействием наркотических веществ во время важных рабочих встреч. Однако официальных подтверждений этому нет.
В целом Маск занимает неоднозначную позицию. Он поддерживает легализацию психоделиков в медицинских целях и критикует жесткую политику в отношении наркотиков. Однако каких-либо серьезных доказательств его зависимости или злоупотребления нет.