По информации СМИ, Маск, скорее всего, будет сохранять неформальную роль советника Трампа.

Президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, что Илон Маск в ближайшие недели откажется от своей должности в Белом доме. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова трех инсайдеров Трампа.

По словам источников, президент доволен Маском и его инициативой по созданию Департамента правительственной эффективности, но в последние дни они поняли, что вскоре Маску нужно вернуться к своему бизнесу и взять на себя вспомогательную роль.

"Приближение ухода Маска происходит на фоне того, что некоторые инсайдеры администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в его непредсказуемости и все чаще рассматривают миллиардера как политическую ответственность, и эта динамика стала очевидной во вторник, когда консервативный судья, которого Маск активно поддерживал, проиграл свою заявку на место в Верховном суде штата Висконсин на 10 пунктов", - объяснили в издании.

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В частности один высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что Маск, скорее всего, будет сохранять неформальную роль советника и будет иногда появляться на территории Белого дома. В то же время другой источник считает, что тот, кто думает, что Маска вообще не будет в окружении Трампа, "обманывает себя".

"Переход, по словам инсайдеров, скорее всего, будет соответствовать окончанию срока пребывания Маска в качестве "специального государственного служащего" - особого статуса, который временно освобождает его от некоторых правил этики и конфликта интересов. Ожидается, что этот 130-дневный период закончится в конце мая или в начале июня", - добавляют в Politico.

Также в издании отметили, что в понедельник вечером Трамп заявил журналистам, что "в какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию" и добавил:

"Он захочет. Я бы удерживал его столько, сколько смогу".

В то же время представитель Белого дома Гаррисон Филдс подчеркнул:

"Как сказал президент, этот Белый дом хотел бы удержать Илона как можно дольше. Илон играет важную роль в выполнении программы президента и будет продолжать это доброе дело, пока президент не скажет иначе".

В свою очередь в Politico подытожили, что многие приближенные к Трампу люди чувствуют облегчение после новости об уходе Маска с должности.

"...Череда сюрпризов DOGE (Департамент правительственной эффективности - УНИАН), которые варьировались от рассылки по электронной почте на выходных с требованием к федеральным служащим пересчитать свои рабочие результаты до случайных сокращений программ профилактики лихорадки Эбола - может наконец подойти к концу", - подчеркнули в материале.

Маск и Трамп - последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил, что департамент Маска DOGE прекратит работу. Президент США добавил, что руководители его федеральных агентств "многому научились", и некоторые захотят оставить сотрудников DOGE, несмотря на уход миллиардера.

В то же время издание Financial Times написало, что дружба Маска с Трампом стала угрозой для продвижения Starlink. К примеру, в последние недели одна из канадских провинций разорвала контракт со Starlink в знак протеста против тарифов США.

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