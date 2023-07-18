Спустя 7 лет идея Brexit стала очень непопулярной в Британии.

Все больше британцев убеждены, что выход страны из Евросоюза (Brexit) в 2016 году был ошибкой. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской группой YouGov.

Из-за небольшого количества экономических выгод, полученных в результате выхода из Европейского Союза, 61% британцев заявили, что Brexit был неправильным решением. Только 13% назвали его успехом. При этом 55% британцев утверждают, что сегодня они готовы голосовать за воссоединение с ЕС, против – 31%.

Аналитики YouGov констатируют, что с годами количество сторонников членства Британии в Евросоюзе постепенно растет, а противников – падает.

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Издание Euractiv отмечает, что британские деловые инвестиции почти не выросли с середины 2016 года, в отличие от других стран с развитой экономикой. Бизнес-опросы указывают на Brexit как на одну из причин этой стагнации.

Критики Brexit также говорят, что выход Великобритании из Европейского союза усугубил и без того острую нехватку рабочей силы в экономике, поскольку граждане ЕС больше не могут свободно устраиваться на работу в Великобританию, как раньше.

Brexit – последние новости

В 2016 году британцы на референдуме проголосовали за выход страны из Европейского союза. Brexit в основном был проектом консервативных сил, недовольных экономическими и миграционными правилами ЕС, которым приходилось подчиняться и британцам.

После длительной и сложной процедуры выхода Британии из ЕС экономические выгоды от Brexit оставались не очевидными. Спустя год после того, как фактически состоялся выход страны из ЕС, большинство британцев признались, что разочарованы полученными результатами.

Прошлой осенью британский министр финансов, расхваливая Brexit, не смог назвать ни одну конкретную выгоду этого решения.

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