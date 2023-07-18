Украина делится со странами-партнерами трофеями с фронта, чтобы те могли изучить российскую технику.

Украина делится с союзниками трофейной российской техникой, давая им возможность изучить технические ноу-хау, применяемые россиянами. Об этом изданию Sky News рассказал глава британского штаба обороны адмирал Тони Радакин.

Он отметил, что война в Украине стала "тревожным звонком для нас, чтобы мы были быстрее с нашими приобретениями, чтобы быть более смелыми с оборудованием, которое мы внедряем, особенно когда мы находимся в технологической гонке".

Радакин признался, что у Британии есть группа специалистов, которая занимается детальным изучением российской военной техники, которую передала Украина. Британцы выясняют, как работает российское оборудование, как ему можно противодействовать, как пробивать броню российских машин, как нарушать российскую связь.

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Трофейная российская техника

За время полномасштабной войны ВСУ захватили много российской техники в качестве трофеев. В большинстве случаев это вышедшая из строя техника, которую еще нужно довести до ума, чтобы использовать. Например, на днях из реки под Черниговом выловили российский танк, который теперь придется ремонтировать перед отправкой на фронт.

Иногда трофеями ВСУ становятся по-настоящему редкие и ценные образцы российской боевой техники. Таковой в частности является тяжелая огнеметная установка "Солнцепек". Сейчас одна такая машина используется против самих же российских оккупантов.

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