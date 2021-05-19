В заявлении не указывается, переквалифицировали ли дело на уголовное.

Генпрокуратура Нью-Йорка изменила характер дела против Trump Organization с гражданского на уголовный.

Об этом пишет BBC.

Читайте такжеВ США расстреляли автобус для вечеринок: есть погибшие (фото)"Мы проинформировали Trump Organization, что расследование их деятельности больше не носит гражданский характер. Сейчас мы расследуем деятельность компаний в уголовном порядке совместно с окружным прокурором Манхэттена", – пояснил представитель инициатора расследования Фабьен Леви в комментарии телеканалу.

В заявлении не указывается, переквалифицировали ли дело на уголовное и не фигурирует ли Дональд Трамп среди обвиняемых.

Что известно о деле

В марте 2019 года демократка Летиция Джеймс начала гражданское расследование в связи с поступившей информацией, что Трамп специально занизил стоимость одного из своих активов, чтобы снизить сумму налогов.

Между тем офис окружного прокурора Манхэттена в августе прошлого года расследовал возможное "длительное преступное поведение" бизнес-империи Трампа. Похоже, речь шла о банковских и страховых махинациях компаний.

В феврале правоохранители получили доступ к налоговым декларациям Трампа в рамках расследования после долгой судебной тяжбы. На протяжении всего президентства Трамп решительно отказывался раскрывать данные деклараций.

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Автор: Яна Ставская