В Институте считают, что Кремль продолжит в свою пользу искажать ситуацию вокруг Израиля.

Кремль использует атаку ХАМАС на Израиль для продвижения нарративов, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине.

На это в новом отчете обратили внимание аналитики института по изучению войны (ISW). Они отметили, что российские власти уже использовали и, вероятно, продолжат использовать нападение ХАМАС на Израиль для продвижения информационных операций, направленных на сокращение помощи США и западных государств Украине.

У Путина активизировали несколько информационных операций после нападения ХАМАС, в первую очередь обвиняя Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзникам следовало бы "заняться палестино-израильским урегулированием", а не "вмешиваться" в дела России и оказывать Украине военную помощь.

А российский МИД обвинил Запад в блокировании усилий, что привело к эскалации насилия, возложив ответственность за нынешние боевые действия в Израиле на Запад.

Аналитики Института подчеркнули, что эти нарративы Кремля направлены на западную аудиторию, чтобы посеять сомнения относительно предоставления военной поддержки Украине. Кроме того, таким образом россияне пытаются деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, а также намерены заверить российскую аудиторию в том, что международное сообщество проигнорирует военные усилия Украины.

Аналитики предупредили, что российская информационная кампания продолжится еще в ближайшие недели. В Институте проследили, что некоторые российские военкоры уже переключились с Украины на Израиль, утверждая, что внимание Запада теперь будет не с Киевом.

"ISW пока не может прогнозировать, как изменится среда источников в связи с развертыванием атак ХАМАС в Израиле", – отметили аналитики.

Нападение Хамас на Израиль

Вчера в первой половине дня стало известно, что боевики Хамас совершили вторжение на территорию Израиля. В Израиле есть жертвы и раненые среди мирного населения, также боевики похитили десятки человек.

Сейчас ситуация очень обостренная. Мировые лидеры уже выразили свою обеспокоенность по поводу событий в Израиле.

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