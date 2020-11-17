Американские военные объясняют, что пытаются разозлить и спровоцировать иностранных врагов в киберпространстве.

Киберкомандование министерства обороны США регулярно сообщает о хакерских операциях, которые американским военным удалось отбить. Но в последнее время у этих сообщениях появились яркие иллюстрации.

Читайте такжеХакеры из России и КНДР атаковали создателей вакцин от коронавируса - MicrosoftКак сообщает Business Insider, Киберкомандование США начало публиковать карикатуры на иностранных хакеров. Таким образом, американские военные хотят не просто развлечь своих читателей в социальных сетях. Рисунки - это часть умышленной стратегии, нацеленной разозлить киберпреступников на фоне усилий США защититься от будущих кибератак. Об этом изданию CyberScoop сообщили неназванные чиновники.

Тактика входит в более широкие попытки американской стороны более публично противостоять хакерам. Обычно расследования против киберпреступников велись тайно. Но в последние годы США начали разглашать информацию о хакерских операциях, чтобы сдержать будущие атаки. Новые карикатуры стали попыткой добавить к реальному отпору еще и унижение. Также американские военные объясняют, что добавляют карикатуры, чтобы иностранные хакеры не могли хвастаться сообщениями о столкновениях в киберпространстве как своего рода почетный знак.

Читайте такжеВеликобритания обвинила Россию в подготовке кибератаки на Олимпиаду в ТокиоОдна из карикатур изображает группу киберпреступников, использующих государственное вредоносное программное обеспечение Китая, в виде розового ленивца на компьютере. На другом рисунке государственные хакеры России изображены как неуклюжий медведь, растерявший хэллоуинскую корзину с конфетами. Карикатуры повторяют другую нетрадиционную тактику Киберкомандования США, которая использовалась для деморализации иностранных врагов. В частности, ведомство пыталось сдержать хакеров, отправляя им прямые сообщения через различные платформы. Так военные хотели сообщить преступникам, что США хорошо знают об их деятельности.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань