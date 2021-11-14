Текст письма содержал бессвязное предупреждение.

Хакер взломал почтовый сервер Федеральной службы безопасности США и разослал спам-письма по меньшей мере 100 000 человек.

Об этом пишет NBC News.

Текст письма содержал бессвязное предупреждение, в котором упоминались эксперт по кибербезопасности Винни Троя и киберпреступная группировка The Dark Overlord. Ранее, в январе, компания Трои, Night Lion Security, публиковала исследование о The Dark Overlord.

В авторстве письма указана группа по обнаружению и анализу киберугроз Министерства внутренней безопасности США, которая не существует уже как минимум два года.

Читайте такжеЖенщина убила 5 своих детей из-за фото бывшего: суд вынес приговор "матери смерти"В ФБР сообщили, что "осведомлены об инциденте", а "поврежденное оборудование было быстро отключено после обнаружения проблемы".

Мотивы хакера остаются неизвестны.

Как сообщал УНИАН, ранее США объявили вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет американским властям идентифицировать или определить местонахождение людей, руководящих работой DarkSide, киберпреступной организации, которая, по данным Федерального бюро расследований, базируется в России.

ФБР ранее заявило, что DarkSide несет ответственность за кибератаку на американский трубопровод Colonial, вызвавшую остановку его работы на несколько дней, что привело к скачку цен на бензин, очередям на автозаправках и нехватке топлива в нескольких штатах на юго-востоке США.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова