ФБР ранее заявило, что DarkSide несет ответственность за кибератаку на американский трубопровод Colonial.

Государственный департамент объявил о вознаграждении в размере до $10 млн за информацию, которая поможет американским властям идентифицировать или определить местонахождение людей, руководящих работой DarkSide, киберпреступной организации, которая, по данным Федерального бюро расследований (ФБР), базируется в России.

ФБР ранее заявило, что DarkSide несет ответственность за кибератаку на американский трубопровод Colonial, вызвав остановку его работы на несколько дней, что привело к скачку цен на бензин, очередям на автозаправках и нехватке топлива в нескольких штатах на юго-востоке США.

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В Госдепартаменте также заявили о выплате вознаграждения в размере до $5 млн за информацию о любом из участников преступных операций, в которых была задействована программа-вымогатель DarkSide.

"Предлагая эту награду, Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность защите жертв программ-вымогателей по всему миру от эксплуатации со стороны киберпреступников", - говорится в заявлении Госдепартамента.

В руководстве трубопровода Colonial заявили о том, что компания заплатила хакерам почти $5 млн в биткойнах, чтобы восстановить доступ к своим внутренним системам. В июне Министерство юстиции США смогло взыскать с вымогателей около $2,3 млн, сообщает Голос Америки.

Оператор Colonial Pipeline

Colonial Pipeline обеспечивает примерно 45% поставок бензина и дизельного топлива на Восточное побережье США с НПЗ, расположенных в Мексиканском заливе. Поставки были прекращены 7 мая из-за хакерской атаки. Ограничение работы трубопровода привело к росту цен на бензин, а также вызвало перебои с поставками топлива по всей стране.

Автор: Ирина Погорелая