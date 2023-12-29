Сообщается, что ракета пролетела вдоль границы и нарушила воздушное пространство Польши.

Согласно неофициальным данным, неопознанным объектом, который зашел на территорию Польши 29 декабря утром, скорее всего, была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101. Об этом сообщил польский телеканал Polsat News со ссылкой на свои источники.

"По неофициальной информации из военных источников, ракета якобы пролетела вдоль границы и нарушила наше воздушное пространство. После изменения траектории она должна была вернуться на территорию Украины и, вероятно, была там сбита украинской системой ПВО", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, стало известно, что в воздушное пространство Польши утром 29 декабря со стороны Украины вошел неопознанный объект, из-за этого ее лидер Анджей Дуда созывает срочное совещание с военными. О пересечении воздушного пространства Польши сообщило командование Вооруженными силами страны.

"Утром неопознанный бортовой объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - говорилось в сообщении.

Командование добавило, в соответствии с действующим порядком, оперативный командующий Вооруженными силами "мобилизовал имеющиеся силы и средства".

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