Это случилось утром, утверждают Вооруженные силы Польши.

В воздушное пространство Польши утром 29 декабря со стороны Украины вошел неопознанный объект, из-за этого ее лидер Анджей Дуда созывает срочное совещание с военными.

О пересечении воздушного пространства Польши сообщило командование Вооруженными силами страны в Twitter.

"Утром неопознанный бортовой объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - говорится в сообщении.

Командование добавило, в соответствии с действующим порядком, оперативный командующий вооруженных Сил "мобилизовал имеющиеся силы и средства".

Со своей стороны канцелярия Президента Польши заявила в X, что Анджей Дуда сегодня в 13:00 встречается с главой Минобороны Владиславом Косиняк-Камышом, начальником Генштаба Веславом Кукула и командующим Вооруженными силами Мацеем Клишем по поводу ситуации.

Как прокомментировал представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский, неизвестный объект был замечен в окрестностях Замостья.

"Мы рассматриваем все версии и расследуем их", - цитирует GAZETA.PL.

По данным Republika, ракета упала в селе Вожучин-Кукроня (Томашевский уезд).

Польша не впервые становится жертвой атаки РФ

В Польше и ранее были зафиксированы случаи падения ракет. 15 ноября на ее территории, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отбивалась от ракетного удара России. Тогда в НАТО заявили, что вины Украины в этом нет, ответственность за это несет Россия, которая обстреливала украинские города.

В конце апреля 2023 года власти Польши подтвердили, что недалеко от города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету "воздух-земля". На обломках обнаружили надписи на русском языке и впоследствии было установлено, что это части российской ракеты Х-55.

Как известно, сегодня ночью Россия осуществила масштабную атаку на Украину. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 114 воздушных целей: 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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