Депутатов в Грузию пригласила партия Саакашвили.

30 украинских народных депутатов не впустили на парламентские выборы в Грузии 31 октября.

Об этом в Facebook заявила депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Делегацию из Киева пригласила в Грузию политическая партия Михеила Саакашвили "Единое национальное движение". Украинцев уже зарегистрировали на сайте грузинской ЦИК наблюдателями.

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20 октября власти Грузии отменили разрешение на прием самолета из Украины. Ясько добавила, что такое решение "идет вразрез с рациональными соображениями".

Депутат не скрывает, что украинские политики поддерживают контакты с партиями – участниками грузинских выборов, и называет такой тип отношений "нормальным политическим процессом".

По ее словам, партия Саакашвили пригласила украинцев, поскольку тамошнюю оппозицию волнует низкое количество международных наблюдателей на выборах.

"Одна из ключевых проблем этих выборов – критически малое количество иностранных наблюдателей. Грузия сильно ограничила международное авиасообщение из-за COVID-19 и закрыла наземную границу со всеми соседями", – написала Ясько.

Решение согласиться на предложение "ЕНД" было инициативой каждого депутата отдельно: авиаперелет парламентарии оплачивали своими деньгами.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. По данным местных СМИ, существенную поддержку может получить оппозиционная партия "Единое национальное движение", которую связывают с Михаилом Саакашвили. Накануне члены политической силы уже выступили с заявлением, что предложат кандидатуру экс-президента на пост премьера, если пройдут в парламент.

Взаимоотношения Тбилиси и Киева ухудшились после назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного Комитета реформ в Украине, против которого на родине открыт ряд уголовных производств. Ситуацию обостряют регулярные заявления самого экс-главы Грузии относительно действующих властей страны.

Саакашвили в Грузии и в Украине: что известно

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, на Родине против него открыли ряд уголовных дел. Бывшего президента, в частности, обвиняли в превышении полномочий при разгоне акции оппозиционеров 2007 года, разгроме телекомпании «Имеди» и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили.

В украинскую политику Саакашвили попал весной 2015 года. Тогда пятый украинский президент Петр Порошенко назначил его главой международного совета реформ и дал ему украинское гражданство. В 2018 году политика выслали из Украины в Польшу за пересечение украинско-польской границы по «утерянному паспорту».

В мае 2019 года Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, после чего тот вернулся в Украину.

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Автор: Яна Ставская