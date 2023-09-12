Речь идет об известном снайпере 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области, которого оккупанты расстреляли за фразу "Слава Украине"

В Грузии почтили смелость бойцов ВСУ скульптурой, установленной в честь снайпера Александра Мациевского.

Речь идет о бойце, которого армия РФ расстреляла зимой 2023 года после патриотической фразы "Слава Украине". По данным "Укринформ", памятник установили в грузинской столице Тбилиси.

Соответствующее фото сделала Юлия Овчаренко, указывает СМИ. В кадре видна скульптура Мациевского, на которой выгравирована известная предсмертная фраза героя.

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Как погиб Александр Мациевский

Александр Мациевский принадлежал к 119 отдельной бригаде ТРО Черниговской области. Он был снайпером 163-го батальона. 6 марта сеть поразило видео, в котором россияне в упор расстреливают бойца ВСУ после фразы "Слава Украины". Впоследствии оказалось, что несокрушимость врагу показал боец Мациевский, это подтвердили в СБУ. Он стал одним из символов несокрушимости для украинцев.

Жестокость его казни поразила многих: комментировали произошедшее глава страны Владимир Зеленской и ряд других политиков и чиновников. Тело бойца вернули домой в феврале 2023 года. Он получил звание Героя Украины посмертно.

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