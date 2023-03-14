29 декабря 2022 года Мациевский и его собратья вступили в бой с оккупантами, но силы были неравными.

Храбрым воином, который пал от пуль российских военных преступников после его слов "Слава Украине!", оказался боец территориальной обороны, уроженец Черниговщины Александр Мациевский.

Его тело уже возвращено и похоронено дома. Кем был Герой Украины, говорится в сюжете ТСН. О смерти Александра мать узнала давно, и, казалось бы, сейчас сердце начало немного успокаиваться, но появилось то ужасное видео в интернете.

"Я смотрю... Саша! Это же Саша!"- описывает свою первую реакцию женщина после увиденного.

Видео дня

Как рассказывает командир погибшего воина, тот был с непростым характером, но был очень ответственным и надежным.

В начале полномасштабного вторжения Мациевский участвовал в обороне Чернигова и области. Впоследствии выучился на снайпера и попал в Донецкую область в конце 2022-го, его бригада вела бои под Соледаром.

В последний раз мать разговаривала с сыном 29 декабря 2022 года, он призвал ее беречь себя. После разговора он поехал на задание. Вместе с группой собратьев в тот вечер у них завязался бой с врагом неравными силами.

"Ситуация была тяжелая, напряженная. К сожалению, мы потеряли связь с группой, в которой был Александр. Все погибли в этой группе", — рассказывает командир Александра.

Их было пятеро, забрать тела не удалось, это было сделано позже, во время обмена телами. Экспертизу ДНК не проводили, Александра с многочисленными пулевыми узнала мама и боевые собратья - и по шраму над бровью, и по подаренному командиром шеврону.

Александру Мациевскому было 42 года, он разведен, у него есть 19-летний сын, родился и учился в Молдове, но последние полжизни прожил в украинском Нежине.

Расстрел Александра Мациевского

6 марта в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают безоружного украинского воина. Его последними словами стали "Слава Украине!", после чего раздалась автоматная очередь, а окровавленный воин упал.

Сначала называлось другое имя расстрелянного воина, но позже СБУ окончательно подтвердила, что безоружный Герой из видео - именно Александр Мациевский. Он - снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Тело Героя вернули домой в феврале 2023 года. Зеленский посмертно присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

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