В Грузии заявили о подготовке "государственного переворота" где якобы заметили "украинский след". В МИД Украины отреагировали на эти обвинения.
Как отметил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, власти Грузии в очередной раз пытаются демонизировать Украину.
"Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии. Эта информация не соответствует действительности. Нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", – подчеркнул он.
Война в Украине: заявления Грузии
С начала полномасштабной войны РФ против Украины Грузия стала убежищем для многих украинцев. При этом страна не стала ограничивать въезд и для россиян, а также возобновила авиасообщение с РФ, хотя президент страны занимала в этом вопросе довольно жесткую позицию.
Правительство Грузии неоднократно демонстрировало свое нежелание помогать Украине и повторяло нарративы Кремля о природе российско-украинской войны. В частности, в мае 2023 года там обвинили НАТО в том, что Москва вторглась в Украину. Мол, причиной этому послужило сближение Киева и Альянса.
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