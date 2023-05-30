Тбилиси уже открыто продвигает в мир пропаганду России.

Грузия повторила нарратив Кремля, будто именно НАТО стал причиной войны России против Украины. В риторике представителей правящих кругов страны есть распространение нарратива, что Москва начала полномасштабное вторжение из-за сближения Киева и Североатлантического альянса.

Согласно мнению премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили, НАТО своими действиями стал одним из главным фактором военной агрессии Москвы.

"Одной из главных причин конфликта было расширение НАТО, желание Украины стать членом НАТО", - передает слова Гарибашвили Politico.

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Издание Politico считает, что такие нарративы Грузии являются еще одним признаком раскола Тбилиси с Западом. Также журналисты отмечают, что такую же риторику исповедует Владимир Путин и правящие круги Российской Федерации относительно причин начала полномасштабного вторжения.

Россия и Грузия становятся ближе друг к другу: это стоит знать

В начале марта грузинские власти решили принять закон об иноагентах, который является практически копией похожего закона российского образца. Из-за общественного давления впоследствии такой шаг решили не проводить.

Президент Грузии выступила с критикой правительства страны из-за того, что у него такая же риторика, как у Кремля. Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси и Москва говорят на одном языке об открытии "второго фронта" в Грузии.

15 мая между Грузией и Россией возобновилось авиасообщение. В Тбилиси заявили, что отказываться от такого шага было бы непрагматично.

Правительство Грузии недавно прокомментировало свое решение идти навстречу России, назвав такие шаги "стратегической политикой терпения".

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