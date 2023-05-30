Министр экономики заявил, что они находятся "в особенно сложной ситуации".

Грузии вручили официальный демарш от имени 27 государств Евросоюза из-за возобновления авиасообщения с РФ.

Как пишет Эхо Кавказа, демарш передали министру экономики Левану Давиташвили во время встречи с послом ЕС в Тбилиси Павлом Герчинским и другими европейскими дипломатами. Он заявил, что возобновление авиасообщения противоречит приянтому ранее решению этих 27 стран.

"Мы также выразили обеспокоенность тем, что это решение противоречит нашей решимости изолировать Россию и оказать на нее давление, чтобы она изменила свою тактику, когда речь идет о жестокой, агрессивной войне, которую Россия продолжает вести в Украине", - объяснил Герчинский.

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В ответ министр заявил, что "контекст Грузии отличается от контекста стран-членов Евросоюза", поскольку страна находится в особенно сложной ситуации.

"У нас прямая граница с РФ и 20% территорий Грузии оккупированы, поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС, и об этом мы говорили открыто", - отметил Давиташвили.

Грузия возобновила авиасообщение с РФ: что известно

Напомним, что в середине мая российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways получили разрешения на возобновление полетов.

Уже 19 мая в Тбилиси приземлился первый прямой авиарейс из России за последние несколько лет. Неравнодушные граждане вышли к аэропорту с плакатами и флагами, чтобы выразить протест.

Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также она объявила бойкот Georgian Airways. В ответ авиакомпания объявила ее персоной нон грата.

Уже 25 мая Georgian Airways анонсировали транзитные рейсы в Европу для россиян.

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