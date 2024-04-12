Цена признаниям, которые дают под пытками, всем известна, сказал министр.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин осудил применение пыток к таджикистанцам, которых задержали по подозрению в совершению теракта в

На заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске он заявил, что российские силовики должны соблюдать нормы и принципы международного права, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения, пишет "Азия-Плюс".

"Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна", - добавил он.

По его словам, из-за этого может сформироваться негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков.

Теракт в Москве: что известно о подозреваемых

22 марта вооруженные люди открыли огонь в Crocus City Hall, после чего подожгли здание и сбежали. Погибли по меньшей мере 139 человек.

На следующий день российские силовики объявили о задержании подозреваемых. Вскоре в сети опубликовали свидетельства того, что этих людей пытали.

Так, на одном из видео человек в камуфляже отрезал ножом ухо Саидакрами Рачабализоде. Этот нож после этого выставил на аукционе неонацист Евгений Рассказов. Позже появилось фото, согласно которого Шамсидина Фаридуни пытали током с помощью прибора связи ТА-57.

Также в сети писали, что в одном из московских отеделений полиции запытали до смерти чеченца Асхаба Успанова. Мужчину схватили на остановке, заподозрив в причастности к теракту.

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