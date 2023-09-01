Эксперты и официальные лица предполагают, что он унаследует политику предшественника Уоллеса.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, известный сторонник Украины, непрерывно занимавший эту должность на протяжении всей полномасштабной войны в нашей стране, ушел в отставку. Вместо него был назначен Грант Шеппс.

Опрошенные Politico эксперты и чиновники предполагают, что из-за тесной привязанности к премьер-министру Риши Сунаку и определенных связей с Украиной Шеппс в своей политике будет демонстрировать "осторожную преемственность" делу Уоллеса.

"Шеппс активно интересовался украинским конфликтом и называл свою предыдущую роль в энергетике и бизнесе очень ориентированной наружу. Это успокоит наших союзников", – отмечает руководитель отдела внешней политики Policy Exchange София Гасто.

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Шеппс стал третьим человеком без военного опыта на главном посту британского правительства в сфере обороны за последние 13 лет. Эксперты отмечают, что это не обязательно окажет негативное влияние, поскольку с ним остается работать министерская команда, в которой по крайней мере трое являются ветеранами. В то же время беспокойство вызывает то, что это не первое назначение Шеппса в правительстве за последнее время.

"Люди удивляются тому, что это его пятое назначение госсекретарем менее чем за год. Его способность управлять большим отделом сомнительна", - говорит Эд Арнольд, научный сотрудник аналитического центра обороны RUSI по вопросам европейской безопасности.

Другие отмечают, что Шеппс глубоко погружен в украинский контекст. Джейсон Маккартни, секретарь общепартийной группы по вопросам Украины Палаты общин, которую ранее возглавлял Шеппс, назвал его назначение "разумным" и похвалил его за "знания и преданность украинскому народу". Бывший чиновник, работавший с Шеппсом, сказал, что он "искренне глубоко чувствует Украину", отметив, что он принимал семью беженцев в своем собственном доме, а его еврейские предки приехали в Великобританию из Восточной Европы, и "поэтому он чувствителен к этому региону".

В то же время собеседники Politico отмечают, что назначение Шеппса соответствует широко распространенным ожиданиям, что Сунак в конечном итоге назначит на замену Воллесу лояльного сторонника, который не будет создавать проблем, требуя дополнительных денег для вооруженных сил – как это неоднократно делал предыдущий министр. Поэтому в британском парламенте уже сомневаются в способности Шеппса противостоять Министерству финансов. Также эксперты отмечают, что значительных шагов от Шеппса ожидать не стоит, поскольку ключевые бюджетные решения на год уже приняты, а долгожданное обновление стратегии обороны и внешней политики Великобритании уже разработано.

Отставка Бена Уоллеса и назначение Гранта Шеппса

31 августа премьер-министр Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны - Гранта Шеппса.

Это уже пятое назначение Шеппса на правительственные должности за последнее время. В правительстве Бориса Джонсона он был министром транспорта, в правительстве Лиз Трасс – министром внутренних дел, в правительстве Риши Сунака был государственным секретарем по вопросам бизнеса и занимал пост министра энергетики и углеродной нейтральности Британии.

На этом посту Шеппс заменил известного сторонника Украины Бена Уоллеса, который занимал пост министра обороны последние 4 года.

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